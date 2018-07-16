Жители Якутии жалуются на резкое ухудшение здоровья

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С лесными пожарами не могут справиться силы МЧС региона. По состоянию на 6 часов утра по местному времени 15 июля на территории республики зарегистрировано 143 природных пожара.

Большинство пожаров полыхает в труднодоступных местах, куда не так легко не добраться. Нужна специальная техника, вездеходы, тракторы. В борьбу со стихией вступила пожарная авиация там, где огонь совсем близко приблизился к населенным пунктам. Всего в нескольких километрах о Якутска горит лес. Город окутали смог и гарь. Отмечено резкое ухудшение состояние здоровья жителей, находящихся в опасной зоне. Минздрав Якутии сообщает, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 43 обращения якутян с жалобами на плохое самочувствие из-за дыма: 39 в городе Якутске и 4 в Намском районе.

Обострились заболевания не только дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Минздравом экстренно сформированы бригады врачей, которые будут наблюдать за состоянием местных жителей, чтобы уменьшить значительное влияние вредных факторов на здоровье людей. Во всех поликлиниках бесплатно выдают медицинские маски.