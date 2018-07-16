Тульская область: Спасатели обнародовали список распространяемых клещами болезней

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Клещи продолжают атаки по всей России. Количество смертей множится.

Тульская область также опубликовала список болезней, наиболее распространяемых клещами в регионе. В больницы лишь за неделю обратилось 178 граждан, из которых 67 – дети. Спасатели обнародовали список распространяемых ими болезней.

Тульская область «облюбована» клещами. Их укусы зарегистрированы по всему региону. Исключением не являются ни приусадебные участки, ни дворовые территории, ни, даже, кладбища.

Однако, как отмечают спасатели, в основном клещами атакуются люди, выехавшие на природу, где находится их естественная среда обитания.

Тульская область отличилась тем, что там по факту укуса клещами уже обратились к медикам 2402 человека, среди которых 718 - дети

Атаки клещей продолжаются, несмотря на то, что местные власти провели акарицидную обработку 1006 гектаров территорий. Из них 427,6 га относятся к летним оздоровительным учреждениям.

Излюбленными местами для клещей являются кустарник и трава. Причём, не только в лесу, но и в городах.

Их укусы могут повлечь развитие клещевого боррелиоза, туляремии, эризипелоида и других инфекций.

В Петербурге уже зафиксировано две смерти от клещевого энцефалита. В Боткина умер один мужчина и одна женщина. Они обратились к медикам несвоевременно. Те уже не смогли справиться с проникшей в организм и распространившейся в нём болезнью.