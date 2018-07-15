В Красноярске нашли сбежавшую мексиканскую змею

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В районе складов обнаружили Маисового полоза, который обитает в Южной Америке и Мексике. Нашедшие полоза думали, что рептилия опасна и ядовита.

15 июля, днем, в Красноярске на улице Брянской нашли змею ярко-оранжевого цвета. Олег Чипура, сотрудник парка «Роев ручей» сообщил, что эта змея, скорее всего, сбежала от хозяев или из ветеринарной клиники, которая находится неподалеку, так как ее среда обитания находится далеко за океаном. Рептилия не представляет собой угрозу для человека: у нее нет яда, питается она мелкими грызунами.

Информацию от сотрудников ветлечебницы пока не удалось получить, но на сайте организации последняя статья озаглавлена: «Помогите придумать, как сделать так, чтобы маленький шнур не сбежал». В ней идет речь о проблеме сбежавших из дома домашних ползучих любимцев.

К сожалению, к тому времени, когда стало известно, что змея безопасна для человека, рептилию уже забросали камнями и она погибла.