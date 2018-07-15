В Новой Зеландии яд «1080» для полей убивает оленей

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Сейчас проводятся проверки. По их итогам примут решение, можно ли продолжать использовать химикаты. Известно, что препарат избавляет фермеров от крыс.

В Новой Зеландии яд под маркировкой «1080» убивает оленей. В июне месяце планировалось опрыскать им 22 тысячи гектаров поля, расположенного между станциями Марлборо и Кентербери, но мероприятие отложили до получения результатов проверки.

Делом занялись представители Ассоциации лесных компаний, которые подсчитывают потери из-за использования «1080». Если цифры окажутся губительными, программу начнут разрабатывать в другом направлении, чтобы избежать негативных последствий. Польза от препарата проста: он избавляет фермерские поля от крыс и других вредителей, способных нанести урон урожаю.