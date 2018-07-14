В Махачкале из-за инфекции в море происходят массовые отравления

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В соцсетях махачкалинцы волнуются из-за инфекции в Каспийском море. Из-за этого происходят массовые отравления детей. У детей, находящихся в инфекционном отделении, понос, рвота, температура.

По информации местных жителей, опасно купаться в море не только в Махачкале, но и в Дербенте.

Причиной отравлений пользователи называют то, что очистные сооружения в Махачкале и Дербенте практически не работают, получается, люди купаются в канализации. В подтверждение этому приводится пример Каякентского района. Там нет сброса канализации в море, поэтому пляж чистый, и в детских лагерях там дети здоровы.

Роспотребнадзор еще в июне запретил купание на пляжах Махачкалы. В пробах воды оказалось несоответствие микробиологическим показателям на 30%. Но люди все равно купаются, да и как можно не купаться летом в такую жару?

Пляжи в Махачкале закрывали и два года назад. Тогда Роспотребнадзор сообщил о несанкционированных сбросах нечистот в воду.