В Нальчике сняли видео реки с мусором

Пластик, резина, полиэтилен – пугают диких животных и угрожают рыбе.
Жители Кабардино-Балкарии в Нальчике стали опасаться за экологическую ситуацию в городе и уверены, что решать проблему нужно быстрее.
До момента, пока люди бережливее относились к благам Земли можно было не задумываться о последствиях своих действий. Но после развития промышленности весь мир окунулся в химические отходы, испарения, газы и мусор.
Экологи бьют тревогу и надеются, что отдыхающие на берегу реки более пристально будут относиться к водному ресурсу и откажутся от выбрасывания мусора на берег.
Очевидцы сняли на видео печальное состояние водной артерии города. В кадры попал кадр с мусором, который валяется возле реки и попадает в воду.