В Нальчике сняли видео реки с мусором

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Пластик, резина, полиэтилен – пугают диких животных и угрожают рыбе.

Жители Кабардино-Балкарии в Нальчике стали опасаться за экологическую ситуацию в городе и уверены, что решать проблему нужно быстрее.

До момента, пока люди бережливее относились к благам Земли можно было не задумываться о последствиях своих действий. Но после развития промышленности весь мир окунулся в химические отходы, испарения, газы и мусор.

Экологи бьют тревогу и надеются, что отдыхающие на берегу реки более пристально будут относиться к водному ресурсу и откажутся от выбрасывания мусора на берег.

Очевидцы сняли на видео печальное состояние водной артерии города. В кадры попал кадр с мусором, который валяется возле реки и попадает в воду.