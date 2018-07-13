Жителей Копейска напугала «клубника-мутант»

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Необычный урожай собрали в Челябинской области. Одна из ягод удивила местных жителей и породила жаркие споры.

В Копейске в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост о клубнике, которая уродилась с зелеными листиками, торчащими из ягоды. Данный случай вызвал неожиданную бурю негодования у пользователей сети интернет. «Клубника-мутант» даже напугала некоторых жителей Копейска.

«Что интересного, даже природа мутирует от нашей экологии, что говорить о людях! Сдайте ее на анализы!» - требует одна из женщин. Некоторые другие пользователи поспешили опровергнуть версию об экологии: «Это клубника так размножается, семечки проросли, какая мутация, вы что», «на фото обычный процесс размножения виктории» и так далее.

Также разгорелся спор по поводу уточнения, что же случилось с клубникой конкретно: это способ размножения, а может быть пользователь ошибся и там должны быть усики и все-таки «клубника-мутант». Но ответ на этот вопрос так и не был найден, остается только гадать. Некоторые комментаторы поделились способами выращивания клубники, чтобы больше таких мутаций не происходило.