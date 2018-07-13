Змеи начали массово мигрировать в Забайкалье из-за наводнения

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Жители местных населённых пунктов опасаются, что рептилии будут угрожать им.

В Забайкалье из-за наводнения, вызванного непрекращающимися осадками в регионе, начали массово мигрировать змеи. В Минприроды края констатировали, что большая вода лишила их привычной среды обитания, а также средств пропитания. В этой связи рептилии принялись массово искать убежище в более возвышенных районах.

Так как речь идёт о хладнокровных животных, их часто можно заметить на открытой местности, куда они выползают, чтобы погреться на солнце. Обычно это могут быть дороги и тропинки, лишённая растительности земля. В регионе наиболее распространены обыкновенный щитомордник и узорчатый полоз. Первый ядовит, но его укус, несмотря на болезненность, не приводит к летальному исходу. Второй вид не представляет опасности для человека. Вместе с тем специалисты рекомендуют жителями близлежащих населённых пунктов проявлять осторожность на природе.

Ранее мы писали, что змеи массово нападают на жителей Тюмени. Как правило, рептилии сами боятся людей и стараются избегать встречи с ними, но в результате случайности всё же могут атаковать человека.