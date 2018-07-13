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Оказывается, та, что сейчас течёт в этом городе из кранов, небезопасна для здоровья. Она несёт в себе угрозу.

Поэтому в Благовещенске запретили пить некипячёную воду. Постановление подписано главным санитарным врачом региона.

Теперь сырую воду в Благовещенске необходимо кипятить. Это связывают с тем, что в городе ухудшилась гидрологическая обстановка.

Мера направлена на то, чтобы не распространялись инфекционные заболевания.

Сообщается, что запрет – это дополнительная профилактическая мера, чтобы эпидемическая ситуация в Благовещенске не ухудшалась.

Действие запрета будет продолжаться до особого распоряжения.

Запрет связан с повышение уровней рек Амур и Зея. В некоторых местах он превысил норму до 2,9 метра. В Благовещенске вода затопила нижний ярус у набережной.