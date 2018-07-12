Странную темную полосу в небе над Петербургом заметил главный синоптик города

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12 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил необычное явление в небе – странную темную полосу.

Фотографию этого феномена руководитель петербургского гидрометцентра выложил в сеть с вопросом к подписчикам и метеорологам: «А что за палка на облаках лежит?»

Версия инверсного следа от реактивного самолета здесь не подойдет. Такой след от самолета всегда белого цвета, да и облака в небе над Петербургом в этот день висят очень низко. Не летают так низко реактивные самолеты.

Пользователи сети, конечно, подбросили свои версии, например, что это пролетел Супермен или же что это след от колесницы Тора. Активизировались и уфологи-любители с предположениями о вторжении НЛО.