Над Антарктидой исчезла угрожающая Земле озоновая дыра

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Экологическая катастрофа пока позади, но проблема может вернуться в любой момент.

Специалисты из Европейского космического агентства заявляют о получения данных космического аппарата Sentinel-5P. По словам учёных, над Антарктидой неожиданно для всех исчезла озоновая дыра.

Информация, полученная с космического аппарата, показывает, что угрожающая Земле дыра хоть и пропала, но это не означает, что она затянулась навсегда. В любой момент озоновая дыра может вернуться заново.

Данное явления учёные связали с запретом на использование фреонов и заменой вредных газов в аэрозолях на более экологические.

Стоит отметить, что без озонового шара Земля и её жители обречены на медленную смерть. Всё дело в смертельном ультрафиолетовом излучении Солнца. По словам исследователей, вечные льды таяли именно из-за озоновой дыры над Антарктидой. Однако с её исчезновением появляется надежда, что климат Земли всё же нормализуется и станет более стабильным.