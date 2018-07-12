В Курской области спорят о чистоте воздуха

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В Курской области четыре специализированных поста измеряют качество воздуха. Такие данные дают возможность контролировать количество вредных примесей в атмосфере.

Специалисты Роспотребнадзора проанализировали ситуацию в России и составили рейтинг регионов, где наблюдается самый грязный воздух. Согласно полученным результатам, на пятом месте оказалась Курская область, хотя местные экологи не согласны с таким результатам, считая цифры в нем завышенными, они спорят о чистоте воздуха.

Так, руководитель Центрально-Черноземного управления гидрометеоролигии Василий Потапов сообщил, что в регионе ведется постоянный контроль за качеством воздуха, а одна из проверяющих станций находится прямо возле Аккумуляторного завода, где чаще всего и наблюдается превышение вредных примесей в атмосфере. Специалист уверен, что выводы сотрудников Роспотребнадзора были сделаны именно по результатам с данного поста, без учета остальной информации.

Установлено, что в Курской области 59% жителей вынуждены жить в загрязненных зонах, а наиболее загрязненными являются Курск, Железногорск, Льгове и Рильск. В прошлом году неудовлетворительных проб воздуха составил 2,3%, а в 2012 – 3,45%, что свидетельствует об улучшении ситуации в регионе. Промышленники связывают такие изменения со снижением уровня производства.