В Воронежском заповеднике обнаружено «бронзовое Эльдорадо»

Сегодня, 13:20

Один из заповедников может похвастаться уникальным явлением на своей территории.

В Воронежском заповеднике находится такое дерево, как дуб черешчатый. На его ветвях образовалась морозобойная трещина, в которую попали споры дереворазрушающих грибов и паразитов. К дубу начали слетаться дятлы в поисках еды и личинок, зародившихся в дереве. В отверстиях, которые образовывались вследствие «атаки» дятлов, начал скапливаться сок дерева. Забродившая жидкость привлекла множество насекомых, в том числе и жуков-бронзовок. Но не только они прилетели на «пиршество», также дерево посетили бабочки, муравьи, мухи, шершни и многие другие насекомые.

Сотрудники заповедника назвали это явление «бронзовое Эльдорадо», так как было обнаружено больше всего бронзовок разных видов.

Ранее в Воронежском заповеднике была обнаружена лесная чернотелка, вымирающий и очень редкий вид. Жук был найден под корой березы и передан в руки энтомологов. Этот вид занесен в Красную книгу и охраняется всеми странами Европы.