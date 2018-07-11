Жители Новосибирска заметили запах гари и серую дымку над городом

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Жители города жалуются в местные органы управления на неизвестное для них экологическое явление.

По словам жителей Новосибирска, с вечера 10 июля и по сегодняшний день, 11 июля, над городом чувствуется запах гари и серая дымка. Это природное явление они заметили на правом и на левом берегах. В редакцию НГС несколько местных жителей направили письма с жалобой на это явление. Однако, МЧС Новосибирска сообщило, что вблизи города не наблюдается никаких природных пожаров и серую дымку они объяснить не смогли. Также метеостанция города утверждает, что загрязнение воздуха не превышает допустимой нормы и никаких смогов не наблюдается.

В летнее время особенно необходимо быть бдительными и сотрудники МЧС напоминают жителям городов, что лесные пожары и загоревшаяся от солнца трава не является исключением даже рядом с крупными населенными пунктами.