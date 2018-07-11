«Росатом» предложил программу по утилизации атомных отходов

Сегодня, 11:46

Компания планирует решить экологическую проблему атомной энергетики в ближайшие десять лет.

В настоящее время утилизация отходов 1 (высокоактивные) и 2 (среднеживущие) классов составляет весьма актуальную проблему современной атомной энергетики. "Росатом" предложил программу по строительству подземной исследовательской лаборатории, которая будет проходить поэтапно. Первый этап - это подготовка к строительным работам, она планируется до 2021 года. Второй - собственно сооружение лаборатории, этот этап рассчитывается завершить до пяти лет. Третий - эксплуатация построенной ПИЛ и срок ее использования определяют до пяти и более лет. Это решает актуальную экологическую проблему по утилизации атомных отходов и позволяет отгрузить часть вредных веществ из временных складов "Росатома". Таким образом, Россия станет государством с комплексной и полной инфраструктурой цикла ядерной энергетики.

Финансирование планируют взять из федерального бюджета по программе "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года", а также из резервного фонда самой компании "Росатом".