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Экологическая катастрофа в Благовещенске оставила равнодушными местных чиновников, что вызвало гневную реакцию общественности.

В Башкирии из-за куриных фекалий в пруду погибла рыба. На вину местной птицефабрики указывает общественная экологическая экспертиза, проведенная сразу после массового мора рыбы, а также бобров и выдр. Куриный помет по вине фабрике льется в пруд непрерывным потоком. Руководство предприятия отказывается давать объяснения активистам и депутатам местных советов.

Мэр Благовещенска Рустам Бадыкшанов оказался чрезвычайно занятым человеком. Ему некогда обсуждать проблему из-за постоянных совещаний и прочих бюрократических мероприятий. В социальных сетях жители города пишут о том, что их лишили любимого места отдыха. В то, что виновные понесут наказание по существующему законодательству, уже никто не верит. В городе назревают общественные волнения, однако администрация предпочитает не замечать опасных настроений граждан.