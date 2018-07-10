В Нижнекамске начнется утилизация промотходов

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В Нижнекамске построят завод по переработке промотходов.

Утилизация промышленных отходов и отходов медицинского назначения начнется в Татарстане уже в 2018 году. Инвестор проекта компания«Экоменеджмент» из Екатеринбурга. Соглашение о строительстве завода подписано на полях форума Иннопром-2018 заместителем главы исполкома района Радмиром Беляевым.

На предприятии смогут работать 25 человек. Согласно проекту, отходы для переработки будут переходить в собственность переработчика, что позволит заказчику не оплачивать за неблагоприятное влияние, которое оказывают отходы на окружающую среду. Надо отметить, что Нижнекамск обладает статусом территории опережающего социально-экономического развития.