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Гренландский ледник Хельхейм лишился своей шестикилометровой части. Данное событие ученые зафиксировали на видео.

22 июня, по словам исследователей, в Гренландии откололся гигантский айсберг, отделение которого сопровождалось громким «ревом». Благодаря камере, которая сняла сам 5-минутный процесс, стало понятно, что формы возникающих айсбергов разнообразны по структуре – от небольших остроконечных пластин и до крупных. При формировании нового айсберга небольшие фрагменты уходят под воду, вследствие чего повышается уровень воды. Именно айсберги в основном способствуют росту уровня Мирового океана. Видеосъемка позволяет моделировать и прогнозировать будущую ситуацию с ледниковыми нарастаниями и уровнем воды в океане.

Антарктика – место, которое насыщено ледниками, но к нему трудно добраться. Поэтому ученые используют Гренландию для своих опытов и наблюдений за айсбергами.

Благодаря работе на острове, ученым дается предвидеть многие опасности, которые угрожают городам и населенным пунктам.