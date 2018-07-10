Роспотребнадзор: Овощи и фрукты нужно выбирать правильно

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С наступлением сезона урожаев овощей и фруктов на огородах увеличилось число пищевых отравлений. Для предотвращения таких ситуаций необходимо правильно обрабатывать дары природы.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как избежать пищевых отравлений при употреблении овощей, фруктов и ягод, которые сейчас массово появились на рынках. Сообщается, что в торговых точках потребители должны правильно выбирать такой товар и совершать покупки у продавцов, которые имеют сертификаты качества на свой товар.

Сейчас начался сезон продаж арбузов и дынь, которые иногда продают в разрезанном виде, что абсолютно не допустимо согласно санитарным нормам. Согласно стандартам, которые должны соблюдать продавцы, торговая точка не должна находиться вблизи проезжей части, оборудована согласно всем нормам санитарии. Кроме этого продавец обязан предоставить всю информацию, которая может заинтересовать покупателя – данные о месте выращивания овощей и фруктов, результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, а также предоставить возможность проверить точный вес товара.

Также необходимо обращать внимание и на продавца, который должен иметь опрятный вид, санитарную книжку в которой указаны все необходимые данные о прохождении медицинского осмотра и гигиенической аттестации.

Кроме этого, купленные овощи и фрукты необходимо правильно обрабатывать перед употреблением – промывать под струей воды в течение 5-10 минут, использовать слабоуксусный раствор, а также мыть щеткой и мылом товар, который перед продажей обработан парафином.