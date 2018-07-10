Лесные волосатые гусеницы истребляют леса в Новосибирске

Сегодня, 10:38

Обеспокоенные люди бояться за свое здоровье, поскольку нашествие ползучих продолжается длительное время.

На прошлой неделе в Новосибирске и районе побывал врио министра природных ресурсов и экологии Александр Дубовицкий. О продолжающемся нашествии на леса края стай шелкопряда рассказали чиновнику. Лесные волосатые гусеницы истребляют лесополосу в Новосибирске. Нашествие ранее неприметных существ связывают с глобальным потеплением и со сменой природного ландшафта. Есть версия, что люди вторглись на территорию обитания гусениц, а они теперь в поиске идеального места продолжают питаться листвой и истребляют зеленые деревья, оставляя ствол и ветки.

Очевидцы рассказывают, что попавшиеся на пути лесные гусеницы «умеют» шипеть и ерошиться при виде человека. Возможно, у них есть рецепторы, определяющие приближение людей.