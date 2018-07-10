Под Сызранью на Волге рыбаки сняли километровое нефтяное пятно

Сегодня, 08:46

Шокирующие кадры вызвали всплеск возмущения в социальных сетях. Пользователи отмечали, что «великая русская река» превращается в отстойник для химических веществ и токсичного мусора.

Под Сызранью на Волге рыбаки сняли на видео километровое нефтяное пятно. Ролик длится более полутора минут, а моторная лодка с очевидцами экологического бедствия продолжает двигаться со скоростью около 30 километров в час. Не трудно вычислить размер вонючего пятна, которое обязательно нанесет значительный ущерб речной флоре и фауне. Рыбаки не без оснований предположили, что утечка произошла на нефтеналивной станции из-за халатности работников.

Жители приволжских населенных пунктов уже давно стали вылавливать рыбу подозрительной расцветки. Чешуя испещрена черными пятнами, а сама рыба очень вялая и засыпает даже в рыболовном садке. Пользователи социальных сетей пишут, что проблемы экологии в последнее время волнуют только активистов из общественных организаций. Государственные структуры не реагируют на катастрофическую обстановку .