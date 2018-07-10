В Петропавловске детскую площадку залило канализационными отходами

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Жители Петропавловска-Камчатского рассказали, из-за чего произошла утечка.

Жительница Петропавловска Ольга, рассказала о том, что детскую площадку, находящуюся между домами 10 по улице Капитана Драбкина и 7 по улице Капитана Беляева, залило канализационными отходами. Как уточняет женщина, жильцы сразу вызвали работников водоканала.

По словам жительницы, открытие площадки ждали 20 лет и только в прошлом году она начала функционировать. Но придя на нее на днях, обнаружили, что от места разит неприятным запахом, а вокруг все залито канализационными водами. Водоканал снял с себя ответственность за данный инцидент, поскольку считают, что вода льется из ливневой канализации.

Представители ЕДДС города сообщили СМИ, что жалоб и заявлений от жильцов не поступало, но теперь они проверят льющуюся жидкость и установят ответственную структуру, которая должна будет устранить последствия инцидента.