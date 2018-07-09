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Опасное заболевание, сопровождаемое побочными осложнениями с большим количеством летальных исходов, распространяется со стороны Украины, а именно из акватории Мариуполя.

Несмотря на опровержения в украинских средствах массовой информации, специалисты однозначно заявляют, что в Азовском море обнаружили смертельный вирус холеры. В отличие от традиционных объяснений сезонности и мизерной локации ареала вибрионов, на этот раз речь идет о серьезной угрозе массового распространения холерной палочки. Дело в том, что после начала гражданской войны на Украине, «героев» АТО начали хоронить в местах, которые ранее считались рекреационными зонами. Обильные ливни размыли захоронения, после чего различные вирусы начали смываться в море.

Подобная ситуация была отмечена еще шесть лет назад, после чего городская администрация локализировала территорию захоронений. Российские бактериологические лаборатории ведут постоянный мониторинг акватории Азовского моря. Однако, по свидетельству экспертов, холерный вибрион мимикрирует, а значит, не может быть распознан вовремя. Специалисты не рекомендуют для отдыха пляжи, которые не обследуются ежедневно. Вспышка холеры на пляжах Гаити унесла жизни трех тысяч туристов восемь лет назад.