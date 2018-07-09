«Холера»: Роспотребнадзор усилил контроль границы с Украиной

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Появление эпидемии в Ростове опровергли в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор усилил контроль границы с Украиной. Причиной стало распространение на территории соседней страны данного недуга. Холера – это острая кишечная, сапронозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника.

Чтобы избежать попадания вируса на территорию РФ, принято решение усилить меры контроля на КПП российско-украинской границы. Роспотребнадзор решил увеличить частоту отбора проб окружающей среды и воды. Согласно последним статистическим данным, в 2018 году заразились холерой 26 тыс. человек из 26 стран. Летальным исходом заболевание завершилось в 735 случаях.