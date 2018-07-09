В Люберцах появились мейн-куны с человеческими лицами

Сегодня, 12:20

Жительница Люберец имеет кошку Валькирию породы мейн-кун, которая имеет человеческие черты лица. На страничке ее хозяйки пользователи оставляют множество комментариев, где высказывают свое удивление таким чудом природы.

Жительница Люберец Татьяна Расторгуева на своей страничке в социальной сети рассказала о своей любимице – кошке породы мейн-кун Валькирии. Ее особенность в том, что животное имеет морду, черты которой напоминают человеческие.

После того, как о Валькирии узнали в сети, люди стали хвалить необычное животное, вед на фотографиях отчетливо видно, что оно имеет человеческий взгляд. Некоторые даже предложили хозяйке воспользоваться такой особенностью своей любимицы и снимать ее в фильмах ужасов и рекламах. Часть пользователей удивилась тому, как самой Татьяне не страшно жить с такой кошкой, ведь возможно в нее вселился человек. Так как Валькирия имеет черный окрас, то многие предположили, что в нее вселилась ведьма.

Как сообщила владелица такого необычного животного, такая особенность ее не пугает, тем более, что у нее несколько таких котов. Сообщается, что Валькирия привела котят, которые имеют такие же притягивающие и одновременно пугающие мордашки.