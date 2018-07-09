Рекорд по осадкам был побит 8 июля в Самаре за последние 40 лет

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В воскресенье 8 июля на Самару обрушился ливень, который, по данным синоптиков, побил все рекорды. В последний раз такой дождь наблюдали в городе в 1976 году.

Абсолютный рекорд по количеству суточных осадков был побит в Самаре. По данным, которые предоставили сотрудники приволжского УГМС, в последний раз такое количество осадков наблюдалось в 1976 году – 42 года назад и тоже 8 июля. Известно, что зафиксированный ранее рекорд по уровню 17,4 мм осадков был побит и теперь составляет 23,3 мм.

Такой сильный дождь даже смыл четвертую очередь набережной, которая строится в Самаре. О других разрушениях не сообщается. В социальных сетях жители Самары делятся своими впечатлениями о ливне, который заставил многих понервничать, но принес большую радость для владельцев дачных участков.