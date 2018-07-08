Челябинск до понедельника окутал смог

Сегодня, 17:56

Жителям в выходные рекомендуют оставаться дома или ехать за город.

Челябинск окутал густой смог. Эксперты утверждают, что он продержится минимум до понедельника. Сотрудники Гидрометцентра утверждают, что НМУ был присвоен статус первой степени. Специалисты утверждают, что у некоторых людей возникнут трудности с дыханием в Карабаше, Коркино и Сатке.

С 6 июля в городе действует предупреждение о смоге. В эти дни власти рекомендуют горожанам отказаться от использования автомобилей и оставаться дома, не выходить без необходимости на улицу. Категорически не рекомендуется выполнять проветривание жилых и рабочих помещений. В выходные лучше отправиться за черту города. Тем же, кто решит остаться в Челябинске в этот уик-энд, предлагают пить много жидкости и употреблять в пищу лёгкие блюда.

Ранее мы писали, что Нальчик окутал травящий горожан желто-ядовитый туман. Люди опасались, что это может повлиять на экологию и их самочувствие. Происхождение данного явления установить не удалось. Многие подозревают, что выбросы производит местный металлургический завод.