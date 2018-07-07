Жуткие гусеницы-мутанты с мордой носорога напугали жителей Приморья

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Насекомые являются будущими парусниками Маака, самой древней бабочки в России.

Парень поделился видео, на котором появились жуткие гусеницы-мутанты с мордой носорога. Странные существа напугали жителей Приморья. Также он попросил подсказать ему, что же это может быть.

Однако, приморцам, которы заметили гусениц в Новошахтинске, совсем не стоит переживать – гусеницы не сбежали с лаборатории или же никто их не выпускал для испуга людей. Это будущие бабочки парусника Маака, они славятся своими «своеобразными» гусеницами, но потом превращаются в красивых с зеленым отливом бабочек.

Свое название они получили в честь российского исследователя Ричарда Маака, являются вымирающим и редким видом, поэтому занесены в Красную книгу.