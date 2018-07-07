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Вода – отрава: В Брянске опасно купаться в озере Орлик-5

Сегодня, 18:15

Жара, хочется окунуться в воду. Опасно, смертельно. В некоторых водоёмах уровень инфекции просто зашкаливает.

В некоторых случаях, вода не спасение, а отрава. Специалисты объявили, что в Брянске очень опасно купаться в озере Орлик-5. Небезопасен и пляж на Володарке, рядом с вокзалом.

Этому предшествовал забор воды региональным Роспотребнадзором в акватории официальных пляжей в Брянске.

Вода там содержит опасных паразитов, которые называются Toxocara. Не исключено, что они попали в водоёмы от заражённых бродячих собак.

Личинки этого паразита являются очень опасными. Они могут вызвать серьёзные заболевания, следствием которых станут тяжёлые осложнения.

Кроме Орлик-5 и Володарки, другие пляжи в Брянске признаны безопасными. Там можно купаться спокойно, даже с детьми.

А вот от посещения двух вышеуказанных, если вам не безразлично здоровье, лучше воздержаться.

В Брянске официально подготовлены к жаркому сезону семь мест для отдыха горожан. Там постоянно работают спасательные команды и берутся пробы воды.

Возможно, Орлик-5 и Володарка в Брянске «поправятся». Следующий забор проб воды там будет осуществлён по прошествии двух недель.

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