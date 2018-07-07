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Под Астраханью пляж завален дохлой рыбой

Сегодня, 18:07

В городе Нариманов под Астраханью на пляж выброшено большое количество погибшей рыбы.

Массово гибнет рыба не в одном каком-то месте. Вдоль Волги во всей Астраханской области берег завален дохлой рыбой. В сети обвиняют власти Волгограда – дескать, там травили мошку перед Чемпионатом мира. На борьбу с насекомыми потрачено 70 миллионов, а нанесен такой вред рыбе и реке в целом.

Специалисты говорят, что в это время массово идет на нерест сельдь, рыба истощена долгим путешествием, и массовая ее гибель в таких условиях – нередкое явление. Но люди видят коме сельди еще мертвых карасей и судаков.

Только на прошлой неделе массовый замор рыбы был в районе АЦКК, в районе Старого моста, а также в районе Замьян.

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