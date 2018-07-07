Вода в водоемах Югры загрязнена нефтепродуктами

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Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО опубликовала доклад о состоянии акваторий региона за 2017 год.

Общий итог доклада неутешителен: вода в водоемах загрязнена нефтепродуктами. Во всех реках Югры исследуемые образцы воды получили оценки "грязная" и "очень загрязненная". Кроме нефти загрязняющими веществами являются соединения железа, меди, марганца, цинка. Есть случаи загрязнения вод кадмием и свинцом.

Качество подземных вод на территории ХМАО не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, марганца, нитратной группы, цветности и мутности. Ситуация с питьевой водой плачевная: по официальной статистике 38% источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Самыми опасными признаны водозаборы Сургутского, Березовского и Нижневартовского районов.

Употребление питьевой воды из загрязненных водозаборов грозит неблагоприятным влиянием на организм человека. Нормы, действующие в России, запрещают использование такой воды в качестве питьевой. Но что делать, если в ХМАО других источников нет?

Акватории же загрязнены в связи с естественными геохимическими особенностями грунтов, но также, во многой степени, из-за устаревших технологий добычи полезных ископаемых человеком. Следствями употребления такой воды является низкая продолжительность жизни людей, а также различные хронические заболевания. Задача очистки и приведения воды в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам – насущная, но очень сложная.