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Жидкость неестественного для улицы цвета затопила участок автодороги на пересечении Гельсингорфской улицы и Выборгской набережной.

Накануне прогуливавшихся по набережной жителей Санкт-Петербурга не на шутку напугала ядовито-зеленая лужа, происхождение которой никто не мог объяснить. Обеспокоенные горожане моментально сообщили о предполагаемом ЧП руководству бизнес-центра «Гренанедрский». Там переживающих за экологию родного города людей успокоили, объяснив появление ядовито-зеленой лужи определением места течи в системе.

Источник фото: «портал «Мойка 78»

Жидкость неестественного для улицы цвета оказалась совершенно безвредной маркерной водой. Угрозы жизни и здоровью горожан, а также ущерба окружающей среде она не несёт, несмотря на столь угрожающий ядовитый оттенок.