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В Уфе на дорогах заметили странных существ

Сегодня, 18:56

Прошедшие сутки для уфимцев, которые любят милые события, выдались насыщенными.

На дорогах в Уфе местные жители заметили странных существ – до этого уфимцы наблюдали за упитанной свиньей, которая бродила по Черниковске, как ни в чем не бывало по Трамвайной улице. Некоторые пользователи подшутили, что это инспектор из проверяющей службы, который проверяет качество уложенного асфальта.

Несколько часов назад в сети появилось видео, которое вызвало умиление у всех горожан – мама-утка на перекрестке улицы Кирова и проспекта Юлаева шагала со своими детками-птенцами по городу.

Жители Уфы приятно удивлены таким «происшествиям» в городе. Они уверены: если животные так спокойно расхаживают по улицам, значит Уфа – действительно комфортный город для жизни.

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