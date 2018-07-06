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Отдыхающие на центральном пляже 6 июля встретили неожиданных «гостей». Инцидент на Черном море туристы сняли на мобильные телефоны.

Оказалось, что «гостями» стали неочищенные канализационные стоки. «Всплывшие» фекалии в море стали причиной закрытия пляжей Геленджика – купание на них на данный момент запрещено, а сама прибрежная зона оцеплена лентой.

Туристы, отдыхавшие на пляже, сообщили, что от воды исходил неимоверный смрад, который не передать по видео. Администрация Геленджика разводит руками – они не знают, из-за чего произошла утечка. Странно и то, что об оцепленном береге и запрете на купание руководителям города тоже ничего не известно.