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В Тисульском районе произошло до сих пор ЧП. Роспотребнадзор закрыл детский сад из-за страшной экологической катастрофы на территории сада.

Детский сад в Кузбассе опечатали из-за радиации в пгт Белогорск на Юбилейной улице. Учреждение насыщено большим количеством химических радиоактивных элементов. Родители жалуются, что ранее детский сад имел не очень приличный внешний вид, а теперь там и вовсе находиться нельзя из-за смертельной угрозы.

Роспотребнадзор в отчетных документах указал, что 42,5% почти половина групп, в которые ходили дети, стали жертвами радиоактивных веществ.

Радон, распадаясь на мелкие альфа-частицы, поражает слизистую, легкие и эпителий. Изотопы Радона пагубно влияют на здоровье и могут стать причиной рака легких.

Теперь до июля детское учреждение закрыто, а дело будет передано в суд. Пока неизвестно, смогут ли дети вернуться в свой сад.