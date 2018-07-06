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В Пензе люди не могут дышать от неприятного запаха

Сегодня, 08:06

Жители центральной части Пензы не могут определить источник неприятного запаха. Предполагают, что он исходит из иловых масс, которые подняли со дна реки во время очистки дна.

Вчера, 5 июля, жители центральной части Пензы не могли понять, почему в городе появился достаточно неприятный запах, люди буквально не могут дышать. Один из пензенцев решил разобраться в ситуации и провел собственное расследование, а информацию о нем разместил в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Черный список Пенза».

Известно, что самая сильная вонь была на улице Московской. Наиболее вероятной причиной появления неприятного запаха является ил, который поднимают со дна реки неподалеку от монумента «Росток» для ее очистки. Предполагается, что именно эти продукты гниения и приводят к такому неприятному запаху, который распространяется на прилежащие к данной территории улицы. Хотя в сети высказывались и другие версии.

Городские власти пока не отреагировали на данную ситуацию, сообщается, что работы по очистке русла реки выполняются согласно графику. Предполагается, что после вывоза иловых масс и мусора, которые подняты со дна реки, в центральной части Пензы снова можно будет свободно дышать.

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