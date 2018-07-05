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Само по себе животное безобидное – не стреляет иголками, как думают многие. Однако то, что он откуда-то потерялся – это факт. Не обитают они в обычной среде в России.

По Белгороду разгуливает дикобраз: прошлой ночью он был замечен в больнице №1, ходил по-хозяйски по коридорам, позже скрылся в сторону Народного бульвара. Однако очевидцы успели заснять видео, которым и поделились в Интернете.

Дикобразы не несут собой опасности для окружающих, если их самим не трогать. Их иголки достигают до 50 сантиметров, ими они и пользуются в борьбе, резко поворачиваясь к противнику. Для человека может быть болезненной травма от иголок, которые протыкают насквозь даже обувь, а также можно подхватить заражение крови, ведь никто не знает, что за мусор и грязь на их концах. Пока неизвестно про хозяина белгородского дикобраза, также как и про местонахождение животного сейчас.