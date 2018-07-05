VistaNews.ru


По Белгороду разгуливает дикобраз

Сегодня, 20:46

Само по себе животное безобидное – не стреляет иголками, как думают многие. Однако то, что он откуда-то потерялся – это факт. Не обитают они в обычной среде в России.

По Белгороду разгуливает дикобраз: прошлой ночью он был замечен в больнице №1, ходил по-хозяйски по коридорам, позже скрылся в сторону Народного бульвара. Однако очевидцы успели заснять видео, которым и поделились в Интернете.

Дикобразы не несут собой опасности для окружающих, если их самим не трогать. Их иголки достигают до 50 сантиметров, ими они и пользуются в борьбе, резко поворачиваясь к противнику. Для человека может быть болезненной травма от иголок, которые протыкают насквозь даже обувь, а также можно подхватить заражение крови, ведь никто не знает, что за мусор и грязь на их концах. Пока неизвестно про хозяина белгородского дикобраза, также как и про местонахождение животного сейчас.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

"Цирк уехал, а медведь остался": По улицам Белгорода гулял медведь

Волк гуляет по улицам Москвы

Ростовчан напугал "городской" волк

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем