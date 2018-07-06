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В Калининграде ампутация крыла спасла раненого аиста

Сегодня, 02:45

Птицу сбил автомобиль, а водитель бросил ее умирать.

В Калининграде ампутация крыла спасла аиста. Волонтеры доставили раненого под Краснознаменском взрослого пернатого в специальный пункт помощи, где ему ампутировали поврежденное крыло. Вероятно, что такое повреждение он получил в контакте с автомобилем на трассе. Пострадавшего аиста оставили умирать на обочине, где случайно обнаружили неравнодушные люди. Сейчас состояние стабильное, аист готовится к распределению в приют под Светлогорском.

Волонтеры напоминают людям, что не стоит быть равнодушными к животным. Экосистема может не выдержать глобального влияния человека на экологию и популяции в дикой природе. Если произошло что-либо плохое, то не стоит идти на радикальные меры, и бросать раненное животное без помощи. Важным критерием человечности в подобных ситуациях станет ответственность.

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