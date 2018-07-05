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Воронежский пруд в парке «Динамо» очистят за месяц

Сегодня, 15:15

Специалисты установили специальное очистительное оборудование, которое не даст водоёму превратиться в болото.

Эксперты из ВГТУ пояснили, что воронежский пруд в парке «Динамо» за последнее время окрасился в мутно-зелёный цвет. Причиной стали сине-зелёные и нитчатые водоросли. Они распространяются по всему озеру очень быстро, выделяя огромное количество отходов и превращаясь в паутину. Всё это может сделать из водоёма настоящее болото, уничтожив всю экосистему.

В результате в пруду установили специальное оборудование, с помощью которого учёные очистят его за месяц. Речь идёт о генераторе озона. Его собрали и испытали в лаборатории ВГТУ. Первые результаты жители Воронежа заметят уже в после 15 дней использования.

Озоновая установка уничтожает все бактерии и вирусы, проходя через ряд фильтров. Кроме данного оборудования в парке «Динамо» также установят ещё один прибор – электролизер. С его помощь очистят ручей. Этот процесс проходит по принципу очистки воды с помощью выработки хлораминовой кислоты.

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