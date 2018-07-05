В Омске определили причину неприятного запаха

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Жители Омска направили жалобу в Центр экологического мониторинга. Специалисты определили причину резкого запаха, который доставлял неудобства горожанам.

Жители Омска обеспокоены неприятным запахом, который мешает им дышать, начиная с 4 июля. Разобраться в ситуации они попросили специалистов Центра экологического мониторинга, сообщив, что неприятный запах напоминает аромат тлеющей свечи. После проверки данного сигнала выяснилось, что на стационарных постах наблюдения превышений предельно допустимых концентраций химических веществ зафиксировано не было. Только на автоматизированном посту, который расположен на улице Дмитриева, было превышение сероводорода в 1,95 раза и длилось это около двух часов.

Ученые рассказали, что сероводород мог выделиться из канализационных коллекторов, вентиляционных шахт или нефтеперегонных и химических предприятий. В указанный период в городе наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, что могло спровоцировать увеличение концентрации вредных веществ в воздухе.

В профильном министерстве сообщили, что Обь-Иртышское управление гидрометслужбы предупреждало о плохих метеоусловиях, которые приведут в повышению вредных примесей в атмосфере. Такая информация была предоставлена всем предприятиям Омска, которые должны были учесть полученные данные в работе. Жалобы на предприятия федерального надзора переданы в департамент Росприроднадзора по СФО.