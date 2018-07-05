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Польша боится утечки 1,5 млн литров топлива на Балтике

Сегодня, 12:36

Причиной беспокойства стал затонувший танкер времен Второй мировой войны.

Сообщение от ученых появилось после исследования дна Гданьского залива в Польше и оценки вреда от ржавого корабля для экологической системы страны. Аквалангисты рассказали, что что ржавчина съела уже 7 миллиметров металла и продолжает истреблять все части строения. При этом Польша боится утечки 1,5 млн литров топлива на Балтике. Решить проблему можно, если объединить усилия специалистов из нескольких отраслей и стран.

Информации о старте поисково-подъемных работ 1,5 млн литров топлива пока нет. Ржавеющее железо и оставшееся горючее медленно наносят ущерб экологии водоемов. Специалисты объясняют, что ситуация находится под особым контролем, поскольку поднять корабль со дна стоит много финансовых вложений и требует состыковок на юридическом и административном уровнях.

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