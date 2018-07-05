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Отдыхающих напугало странное существо в реке Днепр

Сегодня, 10:34

Жители Смоленской области шокированы существом больших размеров. Удивительным для смольчан стало то, что это «чудище» совсем не похоже на рыбу.

Отдыхающие заметили что-то странное в мутной воде реки Днепр. В соцсеть «ВКонтакте» попало видео, где показано, как странное существо плавает в реке Днепр. Разглядеть его сложно из-за мула, но некоторые пользователи предположили, что это сом. Тогда становится непонятно, откуда у этой рыбы появился странный хвост и лапы. Некоторые юзеры даже писали версию об утопленнике, который плывет против течения.

Сначала авторы видео приняли плавающее существо за мусор, но когда объект начал двигаться, они поняли, что это живое существо. Точные размеры загадочной сущности неизвестны, но по словам авторов видео, «чудище» достаточно большое.

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