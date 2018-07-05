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Игорь Акинфеев стал настоящим орлом

Сегодня, 08:37

Работники Московского зоопарка решили «увековечить» имя футболиста, который принес победу сборной, и назвали в честь него самую гордую и красивую хищную птицу.

Игорь Акинфеев теперь стал настоящим орлом – хищник из Московского зоопарка носит имя «надежды» отечественного футбола. Птица, как известно, наделена острым зрением и сверхбыстрой реакцией. Такие качества есть и у самого популярного на данный момент футболиста. Этот степной орел сравнительно недавно появился на свет, и сотрудники зоопарка даже не думали над другим именем – ведь впервые за много лет, благодаря Акинфееву, России удалось попасть в четверть финала ЧМ.

Как говорят сотрудники московского зоопарка, они гордятся футбольными достижениями российской сборной. Победа над Испанией сплотила всю Россию и в том числе зоопарк.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова говорит, что недавно вылупившийся степной птенец по праву носит это имя – зоопарк не мог просто остаться в стороне. После окончания чемпионата на вольере будет вид табличка с новым именем гордой птицы. В течение нескольких недель птенец будет осваивать вольер, после того, как покинет «родительское» гнездо. Тогда он станет доступным и другим посетителям.

Акулова добавила, что птенец набирается сил и подрастает, подобно нашей сборной. Сотрудники московского зоопарка, как говорит Светлана, всем коллективом болеют за наших и желают им победы.

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