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Жителя Астрахани искусал ядовитый паук

Сегодня, 19:40

Нашествие смертельно опасных насекомых случается в Поволжье ежегодно. Однако в этом сезоне аномальная жара усилила риск летальных исходов от укусов каракуртов.

Жителя Астрахани во время рыбалки искусал ядовитый паук. Мужчина, почувствовав резкую боль в районе щиколотки, протер ранку спиртом и отправился домой. Менее чем через час у пострадавшего появилась нестерпимая боль в районе груди, затем все тело начали сводить судороги. Стало трудно дышать. Родственники вызвали скорую помощь. Медики без труда определили, что пациента укусила самка каракурта или «Черная вдова».

В это время года каракурты размножаются, а значит, наиболее опасны для людей. Как сообщили в коммуникационном отделе областного Минздрава, по статистике в начале июля каждого года от укусов пауков страдают около десяти жителей. Специалисты предупреждают, что при нахождении «на природе» не следует снимать обувь и внимательно изучать местность. Обычно норы каракуртов легко можно заметить.

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