Енотиха одолела в борьбе рысь, защищая своих детенышей

Сегодня, 19:12

Еноты по природе своей хищники, однако еще опаснее они могут стать из-за материнских чувств.

На видео, которым поделилась Эрин Ёрс из Флориды, можно увидеть, как енотиха одолела в борьбе рысь. Как рассказывает Ёрс, они сначала пристально смотрели друг на друга, после чего началась атака от рыси. Однако енот не сдался и устроил самую настоящую ответную реакцию, защищая своих детенышей. Судя по всему, представительница семейства кошачьих вовсе не ожидала от «мелкого» врага такого.

Потом, когда камера выключилась, мама-енот каким-то образом отправила рысь в болото, из которого та еле выбралась.