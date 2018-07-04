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В Амурской области нашли карантинного вредителя в киви

Сегодня, 12:50

Партия подкарантинного продукта составила около 800 килограммов.Специалисты инспекции по надзору за карантинными растениями на границе РФ, а также на транспорте, в результате осмотра партии киви обнаружили вредителя.

В столицу Приморья из Китая поступила партия киви, которая после проведения всех необходимых проверок оказалась с карантинной «начинкой». Вес ввозимых фруктов составил 793 килограмма, а проверяли его представители Амурского отдела карантина растений на государственной границе России, которые и обнаружили тутовую щитовку.

Напомним, что тутовая щитовка является одним из самых опасных вредителей, который способны поражать косточковые и семечковые плоды. На территории РФ он на не распространена и именно с этой целью специалисты и следят за тем, что бы ее личинки не попали в страну. Плоды, которые поражены этим вредителем отстают в росте, их товарный вид теряется, как и ценность продукта. Агрономы рассказали, что при поражении щитовкой, растение теряет свою урожайность, а плоды – вкусовые качества.

Несмотря на полученные результаты лабораторных исследований, зараженные киви выпустили в продажу. Медики уверяют, что для потребителя такие плоды не несут ни какой опасности, что подтверждают и специалисты управления Россельхознадзора по Амурской области. Эксперты в отрасли сельского хозяйства также не видят опасности от тутовой щитовки, ведь она передвигается очень медленно и на короткие расстояния, что не нанесет вреда региону.

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