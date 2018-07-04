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В Воронеже уничтожили 10 тысяч упаковок с фальсифицированными лекарствами

Сегодня, 00:45

Нас продолжают травить. Не только едой, но и фальсифицированными лекарствами.

Борьба с фальсифицированными или просроченными лекарствами в РФ продолжается. Только в Воронеже в этом году уже выявили и уничтожили 10 тысяч упаковок с ними.

Помимо того, в Воронеже и области введено ограничение на продажу семи серий медицинских изделий, признанных контрафактными.

Сообщение об этом сделал Владимир Щербаков, возглавляющий территориальный орган Федеральной службы, которая занимается надзором по здравоохранению.

Щербаков предоставил информацию во время встречи с Александром Гусевым, являющимся региональным губернатором.

Есть успехи и на других направлениях. Доля, когда онкозаболевания были выявлены на ранней стадии их появления, достигла 95,3%.

С туберкулёзом, с его слов, положение ещё лучше. Своевременно обнаруживается 100% этого заболевания.

Гусев не забыл, что Щербакову исполнилось 60 лет, и наградил его почётным знаком «За добросовестный труд и профессионализм».

Однако, несмотря на все усилия, принимаемые медиками в Воронеже, население области сократилось ещё на 1,6 тыс. человек. Теперь там проживает лишь 2,3 млн граждан.

Основные причины ранней смертности – это заболевания, связанные с кровообращением, травмы, отравления, несчастные случаи и рак.

Сколько фальсификата осталось не выявленным и продолжает продаваться в аптеках, сказать сложно.

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