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Инцидент, произошедший в минувшую субботу и ставший причиной панических сообщений в социальных сетях, получил логическое обоснование. Тем не менее, экологи продолжают мониторинг окружающей среды.

«Норникель» объяснил причину «красного дождя» в Норильске неудачной уборкой производственных территорий. В частности, по заявлению специалистов комбината, с крыши одного из цехов был счищен налет оксида железа и складирован для дальнейшего вывоза на специальный полигон. Однако внезапный ливень смыл субстанцию красного цвета в район автомобильной стоянки, которая расположена неподалеку от металлургического завода.

Таким образом, у жителей города создалось впечатление, что действительно прошел «красный дождь». Эта тема широко обсуждалась на протяжении трех последующих дней. Общественные экологические организации настаивают на комплексной экспертизе. В администрации Норильска не дают никаких комментариев по данному поводу. Росприроднадзор тоже не спешит с выводами. Тем не менее, ситуация в городе стабилизируется.