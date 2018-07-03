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«Норникель» объяснил причину «красного дождя» в Норильске

Сегодня, 14:22

Инцидент, произошедший в минувшую субботу и ставший причиной панических сообщений в социальных сетях, получил логическое обоснование. Тем не менее, экологи продолжают мониторинг окружающей среды.

«Норникель» объяснил причину «красного дождя» в Норильске неудачной уборкой производственных территорий. В частности, по заявлению специалистов комбината, с крыши одного из цехов был счищен налет оксида железа и складирован для дальнейшего вывоза на специальный полигон. Однако внезапный ливень смыл субстанцию красного цвета в район автомобильной стоянки, которая расположена неподалеку от металлургического завода.

Таким образом, у жителей города создалось впечатление, что действительно прошел «красный дождь». Эта тема широко обсуждалась на протяжении трех последующих дней. Общественные экологические организации настаивают на комплексной экспертизе. В администрации Норильска не дают никаких комментариев по данному поводу. Росприроднадзор тоже не спешит с выводами. Тем не менее, ситуация в городе стабилизируется.

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