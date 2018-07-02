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В московском парке «Косинский» была замечена ондатра

Сегодня, 12:56

Экологи сообщают о восстановлении экологической системы Москвы и области. Об этом свидетельствует  появление в парках животных и птиц, которые ранее не были замечены в парках и скверах.

В природно-историческом парке «Косинский» в Москве, который расположен на Белом озере, была обнаружена ондатра. Такую информацию подтвердили и специалисты Мосприроды ВАО. Сообщается, что впервые ее заметили гуляющие в парке, сообщили информацию в экологическую службу, специалисты которой выехали на место для изучения ситуации.

Зоологи подтвердили, что в озере живет ондатра, но о ее поле пока ничего не известно – животное перестало выходить на берег и только следит за окружающей ситуацией из воды. Специалисты предположили, что такая ситуация возникла из-за повышенного интереса к ондатре – люди приходят посмотреть на нее и покормить.

Напомним, что ондатра не является редким животным, но на территории столицы его обитание уже является редкостью, ведь контакта с людьми оно всегда старается избегать. Известно, что ондатры уже замечены практически во всех парках ВАО, а основным свидетельством их присутствия есть следы от зубов и лап на растительности.

Кроме этого специалисты сообщили, что жара, которая установилась на территории Московской области, привела к активизации гадюк. Особенно много их в районе Домодедово. Во время лесных прогулок необходимо внимательно смотреть под ноги, а также проверять дорогу впереди себя при помощи палки, ведь змеи нападают на человека только после того, как на них наступят.

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