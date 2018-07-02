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В Приморье начнут перерабатывать мусор с помощью японской технологии

Сегодня, 12:35

Специальная бактерия преобразует отходы в органические удобрения.

В Приморье учатся применять современные технологии в сфере переработки мусора. В ближайшее время в регионе биотходы начнут ликвидировать с помощью новой японской разработки. Перерабатывать мусор будут посредством специальной бактерии, которая преобразует их в органические удобрения. Известно, что эту технологию разработали специалисты японской корпорации Sawayama Corporation.

Чтобы понять, насколько целесообразно применять данную методику в России и в Приморье, в частности, японские эксперты предлагают апробировать её на примере нескольких предприятий. Прежде, чем начать опытные испытания, необходимо понять, с каким материалом предстоит иметь дело. В ближайшее время в условиях лаборатории специалисты проведут наблюдения за взаимодействием бактерий и отходов. После этого будет принято решение о применении технологии на практике.

Ранее мы писали, что Япония начнет применять летающие машины к 2020 году. В стране восходящего солнца намерены активно внедрять данные технологии уже в ближайшее время и стать первооткрывателями перспективного направления.

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